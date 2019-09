Šmoldas - Nussbaum - Anderson (Česko / Spojené státy)

Ve svém new yorském triu se náš přední jazzový kytarista Libor Šmoldas představuje s rytmikou absolutní světové jazzové špičky. Posuďte sami: O generaci starší američané bubeník Adam Nussbaum a kontrabasista Jay Anderson doprovázeli Michaela Breckera, Tootse Thielemanse, Marii Schneider, Boba Mintzera, Eliane Elias, Stana Getze, Mika Sterna, Johna Scofielda, Johna Abercrombie, Joe Lovana, Lee Konitze, Sonnyho Rollinse a mnoho dalších hvězd jazzového světa. Navíc se nevyhýbají ani nabídkám hudebníků jiných žánrů, o čemž svědčí jejich spolupráce například s Frankem Zappou či Tomem Waitsem.

Šmoldasovo NYC Trio není jen dalším případem jednorázové spolupráce evropského muzikanta s americkými hvězdami, kapela koncertuje přes šest let a vydává již své třetí album. To první z roku 2015 nazvané Dreamtime bylo natočené v New Yorku a přineslo kromě intimních verzí jazzových standardů také Beatles, Jamese Taylora či hudbu z filmu Kmotr. V pořadí druhá deska nese název On the Move (2016) a zaujme vás naopak syrovějším a bluesovějším zvukem plným energie s jakou všichni tři muzikanti interpretují Liborovy vlastní kompozice.

Na koncertě se můžete těšit na průřez repertoáru obou starších desek okořeněný o materiál desky nové. Hudba je plná improvizace, energie a instrumentálního mistrovství, které ovšem není samoúčelné, ale vždy ve službách melodie, vzájemné komunikace a strhujícího jazzového rytmu.

Libor Šmoldas (1982) je náš přední jazzový kytarista. Jeho koncertní aktivityzahrnují čtyři kontinenty a světové metropole New York, Washington, Sydney, Peking, Istambul, Vídeň, Berlín, Denver, Miláno, Philadelphii, Brisbane, Melbourne, Dublin, Amsterdam či Londýn. Se svým kvartetem podnikl jako první česká jazzová kapela turné po USA a pravidelně se tam vrací, stejně jako na každoroční koncertní turné do Austrálie, Holandska, Spojeného království a dalších zemí. Mezi světovými kluby kde vystupuje nechybí Ronnie Scotts, Pizza express, Smalls, Iridium, Blue Note, Dear Head Inn, B flat nebo Bennetts Lane. V Čechách má na kontě přes dva tisíce klubových koncertů, přední festivaly Pražské Jaro, Prague Proms, Brno Jazz Fest, Bohemia Jazz Fest, Struny Podzimu či Janáčkův Máj a spolupráci s naší komletní jazzovou špičkou včetně například Ondřeje Pivce, Roberta Balzara či Davida Dorůžky. Hraje a nahrává se světovými muzikanty jakými jsou George Mraz, Jeff Ballard, Sam Yahel, Bobby Watson, Adam Nussbaum, Brian Charette či Jay Anderson. Libor získal mnoho ocenění, kupříkladu za nejlepší jazzovu skladbu roku 2014 či Anděla za jazzovou desku roku s Organic Quartetem. Učí na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na mezinárodních workshopech v Anglii, Německu, Řecku, Itálii a Austrálii. Vydal pod svým jménem deset alb a řadu dalších jako spoluhráč. Český i mezinárodní tisk se shoduje na jeho vysokých kvalitách a předním postavení mezi evropskými jazzovými kytaristy



Jay Anderson (1955), basista a skladatel, patří mezi nejvšestrannější a nejuznávanější současné jazzmany. Narodil se v jižní Kalifornii, na kontrabas začal hrát ve dvanácti letech. Už týden po získání bakalářského titulu na Kalifornské univerzitě v Long Beach získává svá první angažmá, v legendárním orchestru Woodyho Hermana a následně v kapele zpěvačky Carmen McRae.

V roce 1982 se Anderson rozhodl přestěhovat do New Yorku. Zde spolupracuje s hudebníky, jakými jsou Red Rodney, Ira Sullivan, Michael Brecker, Toots Thielemans, Maria Schneider, Vic Juris, Bob Mintzer, Michael Franks, Eliane Elias, Bennie Wallace, Lew Tabackin, Steve Khan, Lynne Arriale či Stanley Cowell. V kapele Joe Samplea hraje mezi lety 1992 a 2006.

Jaye Andersona zdobí universalita a žánrová otevřenost. Natočil přes 400 desek, mimo jiné s Paulem Bleym, Randym Breckerem, Bobem Bergem, Mikem Sternem, Jimem McNeelym, Johnem Scofieldem, Seamusem Blakem, Ozem Noy, Johnem Abercrombiem, Donaldem Byrdem, Clarkem Terrym, Bobem Brookmeyerem , Philem Woodsem, Davem Liebmanem, Tony Lakatošem, Lee Konitzem, Donny McCaslinem, Anat Cohenovou, Joeym Calderazzem, Blue Mitchellem, Sheilou Jordan, Richem Perrym a mnoho dalšími. Vystupoval s bigbandy Kennyho Wheelera, Boba Mintzera, Boba Beldena, či Vanguard jazz orchestra, WDR Köln, HR Frankfurt Radio, v první řadě však kritiky uznávaným orchestrem Marie Schneider, jehož album z roku 2004 „Koncert v zahradě“ získalo cenu Grammy za nejlepší jazzové album. S Marií Schneider ostatně získal mnoho dalších ocenění.

Mimo jazz má Jay na kontě spolupráci s ikonami, jakými jsou nebo byli David Bowie, Frank Zappa, Terre Roche, Tomem Waits, Chaka Khan či Celine Dion. Co se týče vážné hudby, vystupoval s legendami Van Cliburnem, Sirem Neville Marrinerem a působil v australském komorním orchestru se sopranistkou Dawn Upshawovou.

Kromě toho, že je vyhledávaným sidemanem, má Anderson také své vlastní nahrávky u vydavatelství DMP. Next Exit a Local Color získaly uznání kritiku v USA i v zahraničí. Navíc Jay v současnosti vede skupinu BANN společně s Seamusem Blakem, Oz Noyem a Adamem Nussbaumem.

Adam Nussbaum (1955 ) je považován za jednoho z nejlepších bubeníků současnosti. Narodil se v New Yorku a vyrostl v Norwalku v Connecticutu, na bicí začal hrát ve 12ti letech poté, co pět let studoval hru na klavír. Jako teenager hrál i na kontrabas a saxofon. V roce 1975 se přestěhoval do New Yorku, kde vystudoval Davisovo centrum múzických umění na City College. Seznam spoluhráčů Adama Nussbauma je dlouhý a mohl by s nadsázkou sloužit jako slovník jazzového Kdo je kdo. Mezi Adamovi nejdůležitější dlouholeté spolupracovníky patří: John Abercrombie, Michael & Randy Brecker, Eliane Elias, Gil Evans, Stan Getz, Vic Juris, James Moody, John Scofield, Joe Sample, Ohad Talmor, „Toots“ Thielemans, Kenny Wheeler a NH?P. K tomu připočtěte spolupráce s dlouhou řadou hudebníků všech generací.

Nussbaum nedávno vytvořil vlastní projekt nazvaný Lead Belly. Dále je v současnosti členem skupin „BANN“ s Seamusem Blakem, Jayem Andersonem a Oz Noyem, „We3“ s Dave Liebmanem a Steve Swallowem, „The Impossible Gentlemen“ s Gwilym Simcockem, Stevem Rodbym a Mikem Walkerem, „The Nuttree Quartet“ s Johnem Abercrombie, Jerry Bergonzim a Gary Versaceim a „The ZZ Quartet s Ratko Zjacaou, Simone Zanchiniovou a Martinem Gjakanovskim.

Adam hraje na stovkách nahrávek, včetně Grammy ověnčené „Don't Try This At Home“s Michaelem Breckerem. Kromě toho vyučuje na workshopech a mistrovských kurzech škol jako je Berklee, NYU, New School a na mnoha konzervatořích po celém světě.