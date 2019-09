Randy Brecker & AMC Trio (Spojené státy / Slovensko)

O tom, že je Randy Brecker velmistr hry na trubku a křídlovku, svědčí dlouhý seznam jmen, se kterými hrál a kteří tvořili jazzovou historii 21. století (Art Blakey, Charles Mingus, Bill Cobham, Jaco Pastorius). Zvuk jeho trubky s výrazně melodickým stylem ozdobil taky nejazzové nahrávky Lou Reeda, Dire Straits, Bruce Springsteena a nechyběl ani na Simonově přelomovém albu Graceland. Výčtem jeho úspěchů by se dalo pokračovat ještě dlouho. S bratrem Michaelem (saxofonista, považovaný za nástupce Johna Coltranea) vedli kapely Dreams a The Brecker Brothers, s nimiž přivedli na svět nejinovativnější jazz-rockové fúze v hudební historii. The Brecker Brothers vydali řadu špičkových alb, z nichž nejpopulárnější je Heavy Metal Be-bop z roku 1978 s velehitem East River. Za poslední společné album Out of the Loopzískali Grammy. Oba také hrávali v kapele Franka Zappy.

Na koncertě v KC Novodvorská si s ním zahraje AMC Trio, které patří k tomu nejlepšímu, co nabízí současná slovenská jazzová scéna. Spolupráce trojice prešovských muzikantů s maestrem Breckerem začala v roce 2011 a vyjdali společné album One Way Road to My Heart (2013).

Randy vystoupil v Praze již mnohokrát. V rámci Jazz meets World se představil 5. května 2010 kdy spolu s basistou Georgem Mrazem a bubeníkem Anthonym Pinciottim doprovázel pianistku Lynne Arriale.