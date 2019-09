24. mezinárodní festival jazzového piana: Andreas Ulvo a Uriel Herman

24. Mezinárodní festival jazzového piana

Andreas Ulvo narozený v r. 1983 v Kongsvingeru, je jazzový pianista, varhaník a skladatel, známý spoluprací s Shiningem, Ingrid Olavou, Mathias Eick kvartetem, Solveigem Slettahjellem & Slow Motion Orchestra, Karlem Seglemem a Thomem Hellem.

Ulvo je držitelem magisterského titulu Jazz a improvizace na Norské hudební akademii v Oslu. S vlastními projekty Eple Trio, což je jazzové trio hrající vlastní originální hudbu, byl v r. 2010 na turné v Japonsku. Koncertoval v Tokiu, Čibě, Kobě, Kanazawě, Jokohamě a Saitamě. Kromě toho vede „Ulvo Ensemble“ a spolupracoval s kapelami a umělci jako Shining, Mathias Eick Quartet, Solveig Slettahjell a Slow Motion Orchestra, „Frøy Aagre Offbeat“, Karl Seglem a Thom Hell. Na Vossajazz 2014 se připojil k Gisle Torvik a představil svůj „fjord-jazz“ spolu s Karlem Seglemem a Epletriem, Sigurdou Hole a Jonasem Howdenou Sjøvaagem.

Vydal více než 20 alb, z toho dvě sólová Light & loneliness (2011, AIM SoundCity) a Unchangeable Seasons (2016, Soundcanbeseen)

Za zmínku stojí, že Ulvo je také fotografem. Pracuje s různými typy fotografických médií.

Uriel Herman - Pianista a skladatel Uriel Herman vystudoval klasickou hudbu, k improvizaci se dostal díky spontánním úpravám rockových skladeb (např. Smells Like Teen Spirit od Nirvany). „Klasická hudba a klasické hraní jsou mému srdci stále blízké”, poznamenává hudebník, „ale to, co mi chybělo, byla svoboda vymanit se z dané formy…prostě svoboda improvizovat, svobodně se vyjádřit.“ Na rozdíl od jiných špičkových izraelských jazzmanů se neusadil v New Yorku, ale zůstal ve vlasti a často pobývá v Evropě a Latinské Americe. Všude tady se nechává inspirovat nejazzovými podněty, jimiž pak obohacuje hudbu vlastního kvarteta. Během své návštěvy Kostariky absolvoval šamanský obřad, který trval celou noc. To ho prý definitivně změnilo a otevřelo originální improvizované hudbě.

Během posledních dvou let se Herman vydal na turné se svým kvartetem, jehož členy jsou Avri Borochov (kontrabas, oud), Uriel Weinberger (saxofon a flétna) a Haim Peskoff (bicí). Jejich nejnovější album obsahuje aranžmá skladeb Nirvany a Radiohead, básně na nové melodie a originální hudbu. Album získalo mezinárodní uznání.