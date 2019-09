Namgar (Rusko-Burjatsko)

Skupina Namgar, v překladu bílý oblak, je fúzí burjatsko-mongolské tradice a moderních rockových / jazzových prvků s pronikavým ženským hlasem Namgar, hvězdou burjatské tradiční a moderní hudby spojenou s kombinací tradičních i moderních nástrojů.

Vznikla v roce 2001 a za dobu své existence si našla významné místo na hudební scéně. Hlas Namgar Lhasaranové narozené na pomezí Burjatska, Mongolska a Číny, je stejně obrovský jako její sibiřská země. Tato vokalistka a instrumentalistka Buryatu šéfuje skupině Namgar, která spojuje tradiční burjatskou a mongolskou hudbu s prvky popu, jazzu, folku, ambientních zvuků a art-rock. Kapela využívá tradičních mongolských nástrojů, včetně yatagu (13-strunné citery), chanzy (3 -strunné loutny) spolu s elektrickými basy a bicími, aby se spojily v jedinečný zvuk. Melodická hudba, kterou vytváří Namgar, vychází z hudby, kterou Nagmar Lhasaranová slyšela jako dítě od svých prarodičů a otce. Písně v moderních aranžmá vycházejí ze starých burjatské příběhů a mýtů starých mongolských bojovníků, šampionů, koní a slavných bitev.

Namgar jsou pravidelnými hosty hudebních festivalů v Norsku, Malajsii, Kanadě či USA a do dnešního dne vydali čtyři alba s názvy Hatar (2003), Nomad (2009), The Dawn of the Foremothers (2012) a Nordic Namgar (2014).