Zpráva o zázraku (Josef Toufar)

Inscenace složená téměř výhradně z dokumentárních materiálů, ať už jsou to výslechové protokoly, vzpomínky, pitevní zprávy, či dopisy prezidentu Gottwaldovi.

Dne 11. prosince 1949 se v číhošťském kostele pohnul kříž. Vidělo to devatenáct z těch, kdo byli v kostele. Farář Josef Toufar ale zázrak neviděl, protože stál na kazatelně a mluvil o nutnosti pevné víry, neboť uprostřed vás stojí, kterého neznáte. Při těchto slovech se křížek vychýlil. Byl to zázrak? Pro ty, kteří vše viděli na vlastní oči? A pro členy tajné policie? Ti v lednu 1950 Josefa Toufara zatkli a brutálně mučili, aby získali jeho přiznání, jak dokázal s křížkem pohybovat. Obludné divadlo politických procesů mělo teprve nastat. Nenastalo, protože Josef Toufar zemřel dřív, než mohlo k soudu dojít. Následkům mučení podlehl po měsíci ve stejné nemocnici, ve které se za devatenáct let budou snažit zachránit Jana Palacha.

NÁMĚT Miloš Doležal

REŽIE Barbara Herz

DRAMATURGIE Alžběta Michalová

SCÉNOGRAFIE Markéta Sládečková

HUDBA Mario Buzzi

HRAJÍ Michal Bumbálek, Pavel Doucek, Milada Vyhnálková, Michal Busta a Jakub Štrba

Michal Bumbálek Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU. Už v době svých vysokoškolských studií navázal spolupráci s Divadlem Husa na provázku, kde posléze získal také angažmá. Hrál v inscenacích Petera Scherhaufera, např. Zahradní slavnost,...