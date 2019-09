Prague Gallery přivítá výstavu KVĚTY 2018

Více než dvě desítky předních českých umělců a umělců působících v České republice vytvořily k příležitosti loňského 100. výročí založení Československa více než 300 kusů unikátních porcelánových plastik a triptychů květů. Samotná jubilejní výstava proběhla v listopadu 2018 a díky velkému ohlasu se po roce vrací zpět do Prahy – tentokrát do Prague Gallery. Výběr nejlepších děl z této jedinečné výstavy zde můžete vidět od 7. 10. do 7. 11. 2019.

Každý z autorů pojal námět i téma zcela originálně, a to jak v obsahu, tak i v řemeslném zpracování. Porcelánové květy se skládají ze tří objektů, jež jsou jako celek nazývány triptych. Samotné dílo je vytvořeno z vázy, jež je stylizována do tvaru poupěte nebo mladého květu, pak z hluboké mísy, která reprezentuje rozkvetlý květ, a nakonec z velké mělké mísy připomínající list nebo studánku. Všechny vystavené květy jsou vyrobeny pomocí originální autorské techniky ručního prořezu akademického malíře Borise Noska, který je zároveň lektorem a garantem celého projektu.

Část expozice je doplněna autorskými obrazy, kresbami a grafickými listy, které dokreslují atmosféru oslav tohoto velkého výročí. Raritou výstavy jsou také porcelánová díla již nežijících autorů, na jejichž květech ožívají třeba dopisy Václava Havla či rozhovory prvního československého prezidenta T. G. Masaryka se spisovatelem Karlem Čapkem. Zároveň je tento projekt vynikajícím prostředkem k propagaci českého porcelánu, jehož výroba má u nás silnou tradici a již přes 200 let nás reprezentuje ve světě.