Lola Astanova v Praze

Rocková hvězda klasické hudby Lola Astanová uvede sólový koncert v Praze.

Stylová ikona ve světě klasické hudby Lola Astanová vystoupí v Praze Poprvé vystoupí v Praze virtuózní klavíristka Lola Astanová. Jsou několik důvodů, proč je nutné její vystoupení nejen slyšet, ale i vidět. Pronikavá, sexy, odvážná a opravdu talentovaná americká klavíristka Lola Astanovávyhlásila své první sólové evropské turné. V listopadu 2019 navštíví Lola přední hudební města Starého světa, ke kterým samozřejmě patří i Praha: její vystoupení se uskuteční 18. listopadu v Obecním domě. Lola Astanová je nejpopulárnější performerkou klasické hudby na světě, a to nejsou jen slova: podle počtu fanoušků na sociálních sítích se s ní žádný z její kolegů nemůže srovnávat, a videa klavíristky na YouTube jenom vroce 2018 měla více než 30 milionů zhlednutí. Hrála pro politiky a televizní hvězdy, mistry módního světa a veřejné činitele, okouzlilapublikum sólovými vystoupeními a kolaboracemi se slavnými hudebníky. Stačí zmínit, že Astanováúčinkovala s tenoristou Andrea Bocelli, nejprodávanějším klasickým hudebníkem v historii, violoncellistou Stepanem Hauserem ze slavného dua 2CELLOS, salsovým králem Markem Anthonym, 16násobnýmdržitelem GrammyDavidem Fosterem a legendárním kytaristou Al Di Meola. Duo Loly s Andrea Bocelli sloužilo jako inspirace pro dokumentární film „Cesta do divadla ticha“. Mezi klíčová představení Loly patří americký debut v Centru Johna F. Kennedyho pro múzická umění ve Washingtonu v roce 2004, koncert „Noty naděje“, který byl součástí slavnostního otevření Newyorského memoriálu v roce 2008 (v čele s primátorem New Yorku Michaelem Bloombergem, senátorkou Hilary Clintonovou a legendárním hercem Robertem De Niro)a samozřejmě vystoupení na jevišti Carnegie Hall v New Yorku v roce 2012. Velkolepý koncert věnovaný klavíristovi a skladateli Vladimirovi Horowitzovi byl otevřen budoucím prezidentem USA Donaldem Trumpem a vedla ho herečka držitelka ceny Oscar Julie Andrews. Lola zářila v exkluzivních šatech od Roberta Cavalliho a Marka Bauera a ve špercích značky Tiffany,jejích celková hodnota činila 850 tisíc dolarů. V roce 2014 následovalo vystoupení na newyorském plesu na počest šéfredaktora italského Vogue FrankyhoSozzaniho a v roce 2018 Astanová dostala příležitost za přítomnosti celé americké elity zahrát americkou hymnu na oslavě dne nezávislosti v Bílém domě. Pro toto vystoupení si virtuózní klavíristka vybrala bílé smokingové šatyBalmain, jejichž design je inspirován uniformou námořní pěchoty. Lola účinkovala na uzavřených oslavách známých světových značek jako De Beers, Bentley Motors, Salvatore Ferragamo, Tiffany & Co a mnoho dalších. Film „All-Star Orchestra: Visionsof New York“, ve kterém Astanová hrála Rhapsody in blues style George Gershwin, získal v roce 2016 prestižní cenu Emmy. Mladá klavíristka vysvětluje svůj neuvěřitelný úspěch schopností soustředit se a vždy dotáhnout věci do konce a též tím, že se na své cestě potkala úžasné učitele, včetně kmotra ruské klavírní školy Lva Naumova.Mezi jejími oblíbenými hudebními skladateli patří Liszt, Chopin a Rachmaninov. Lola se na jevišti cítí neuvěřitelně uvolněně. Někdy jí považují za rockovou hvězdu klasické hudby. Představení známé krásy jsou přirovnána k tanci a milování. Druhá vášeň klavíristky (samozřejmě po hudbě) je móda. Není divu, že australský hudební časopis Limelight jí zapojil do žebříku deseti stylových ikon ve světě klasické hudby. Během večera několikrát mění stylovéšatya také vždy hraje v botách s vysokými podpatky. Jak říká Lola, není to vůbec těžké. Každý koncert Loly je nezapomenutelnou show. Pražský koncert nebude výjimkou. Návštěvníci se mohou těšit na spoustu překvapení: Lola je přesvědčena, že klasická hudba by neměla znít jako v muzeu, a performer jenom mačkat klávesy. Zájmy Loly se však neomezují pouze klasikou. Připravila například vlastní interpretaci písněkapely QueenWe are theChampions, písně Rihanny Don't Stop the Music a vánoční melodie Jingle Bells. Astanová je nejen virtuózní klavíristkou a talentovanou aranžérkou, ale také skladatelkou. Je možné, že hosté Obecního domu budou mítštěstí a uslyší vlastní díla Loly.