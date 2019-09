Snadno do světa - cestování za hubičku

Jedna dovolená v létě nestačí! O tom ví své Hana Machalová, autorka bestselleru Do světa. Cestuje do zahraničí každý měsíc a jde na to chytře.

Dozvíte se praktické triky, s nimiž obletěla svět i při zaměstnání. Uvidíte, že jde vyměnit moře v Chorvatsku za Karibik nebo hory v Rakousku za Kanadu. Budete se skvěle bavit historkami od Japonska po Havaj. Získáte motivaci a svobodu posunout své cestování na jinou úroveň. Že by čas, rodina nebo peníze byly limit? Přijďte se na její speciál přesvědčit, že ty existují jen v našich hlavách.