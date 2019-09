Boris Vian "Chtěl bych se zamilovat. Ty by ses chtěl zamilovat. On, ona, ono, by se chtěli zamilovat." Colin a Chloé se dočkají a prožijí nejšťastnější dny v životě. Co přijde po nich? Inscenace plná hudby podle slavného francouzského románu. Hrají studenti Hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. Režie: Z. Pantůček