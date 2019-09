Unikátní mezinárodní divadelní projekt inspirovaný známou prózou Franze Kafky i současnou ruskou realitou. Šestice performerů v režii oceňovaného petrohradského režiséra Maxima Didenka (cena „Vyrobeno v Rusku 2016“ za nejlepší divadelní režii) vytvořila jedinečné pohybové představení.

Režisér Maxim Didenko se inspiroval mimo jiné autentickými přepisy výslechů současných politických vězňů, korespondencí a výpověďmi u soudů. Inscenace reflektuje projevy sovětských trestanců obžalovaných v období stalinismu i odsouzených nacistů v rámci Norimberského procesu. THE TRIAL se zamýšlí nad etickým a humanistickým smyslem soudů a samotného trestu smrti. Inscenátoři zkoumají prostého lidského jedince válcovaného mašinérií soudů. Šest zkušených performerů hledá pod Didenkovým režijním vedením nový divadelní jazyk, který by odpovídal potřebám naší doby. THE TRIAL přináší pestrou škálu žánrů – od aktivistické performance k psychologickému divadlu. Propojuje současný tanec (tzv. postbalet), cirkus, pohybové divadlo s prvky hudebního a dokumentárního divadla.