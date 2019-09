Slavnostní premiéra dokumentárního filmu České televize Jednou skautem, navždy skautem v režii Olgy Malířové Špátové. Premiéra se koná 1. října 2019 ve velkém sále Kina Lucerna od 18:00.

Film má 60 minut.

Ať již přijdete ve skautském kroji, pouze se skautským šátkem nebo ve slavnostnějším civilním oblečení, budete vítáni.

Česká společnost se podle mnohých ocitla v mravní krizi. Hodnota morálních vlastností pomalu slábne. Čestné jednání, spolupráce nebo schopnost hrát fair play jsou hodnoty, ke kterým vedou holky i kluky jejich vedoucí ve skautských oddílech. Děti je berou za své během her a dobrodružství, která jejich prostřednictvím prožívají. Pro většinu z nich se skauting stává srdeční záležitostí, která je neopustí ani v dospělosti. Ze skautingu si odnášejí smysl pro přátelství, obětavou pomoc, osobní rozvoj a zájem o své okolí. Skauting je pevnou součástí dnešní společnosti, skauti a skautky jsou běžní mladí lidé, kteří se chtějí bavit a poznávat nové přátele. Jen je v jejich životě něco navíc. „Svým filmem se vracím do dětství, kdy jsem byla jednou ze skautek. Měli jsme příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí, tvořit lepší svět tím, že jsme brali svůj život do vlastních rukou. Ráda bych snímkem upozornila na ty, kteří v této moderní době hledají štěstí v pomoci druhým a v upřímném přátelství. V naší společnosti, která se ocitá v krizi hodnot, jsou skautské ideály, čest a pravda, důležitější než kdy dřív,“ říká režisérka Olga Malířová Špátová.

scénář, kamera a režie: Olga Malířová Špátová // dramaturgie: Hana Stibralová // výkonný producent: Jiří Vlach kreativní producentka: Alena Müllerová