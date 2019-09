Misþyrming v Praze

MISÞYRMING jsou se Svartidauði, jejichž turné bylo v květnu bohužel zrušeno, nejvýraznější představitelé tohoto subžánru. V něm chaotičnost vítězí nad melodičností a zuřivost nad kultivovaností. MISÞYRMING do Prahy přiváží nové album „Algleymi“ (vyšlo u elitního bm labelu Norma Evangelium Diaboli) a opět tu potvrdí pověst silné energické live kapely, což v menším klubu s jejich špinavým zvukem plným disharmonií bude platit dvounásob.

O velmi intenzivní koncerty se ale postarají i dvě předkapely. DARVAZA v čele s démonickým frontmanem Wraathem, který je znám také z norských One Tail, One Head či Mare, se do Prahy vrátí poprvé od vyprodaného Prague Death Mass festivalu. Pro Francouze VORTEX OF END jsou zas příznačné procítěně agresivní koncerty. Ti k nám přijedou se svou krvavou show vůbec poprvé, a zároveň představí nové album „Ardens Fvror“.

časový harmonogram koncertu:

18:30 doors

19:30 - 20:15 Vortex of End („Ardens Fvror“ - www.youtube.com/watch?v=AkbAl5ocMa8)

20:30 - 21:15 Darvaza („Darkness in Turmoil“ - www.youtube.com/watch?v=PCo692-RVVk)

21:40 - 22:40 Misþyrming („Algleymi“ - www.youtube.com/watch?v=op_1nA7VDKc)