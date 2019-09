Nový muzikál, který vás vezme na nezapomenutelnou cestu džunglí. Slavný příběh mladého muže, který hledá své kořeny a najde lásku svého života. Jeden z nejslavnějších dobrodružných a milostných románů světa a jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů v Divadle Hybernia!

Muzikál TARZAN se světovými hity Phila Collinse, který byl za skladbu You will be in my heart nominován na cenu Grammy a píseň získala Zlatý globus a Oscara. Muzikál vznikl pro filmové studio Walt Disney a pro Theatrical Broductions na Broadwayi v New Yorku. Dále byl úspěšně uváděn na dalších scénách v Anglii, Německu, Nizozemsku, USA, Švédsku…Tarzan je nejzpracovávanější knižní, televizní a filmovou postavou. Režisér Libor Vaculík se po mnoha úspěšných muzikálech zaměří na broadwayskou špičku. Scénograf Petr Hloušek promění Divadlo Hybernia v džungli, atmosféru kostýmně podpoří Roman Šolc a za pomoci choreograficko-akrobatického tandemu Ivany Hannichové a Jana Kohouta se v jedinečné a specifické řeči muzikálu ocitne divák uprostřed skutečné džungle. Dirigentem třináctičlenného orchestru bude Libor Kapras.

Vstupenky možné zakoupit přímo na pokladně Divadla Hybernia nebo přes obchodní oddělení na telefonních číslech 605 108 326, 703 670 760 nebo emailu: vstupenky@hyber­nia.eu, pokladna@hyber­nia.eu. Více informací o muzikálu: http://www.muzikaltarzan.cz/ PREMIÉRA – Divadlo Hybernia 4. října 2019