Palm Off Fest 2019 - NAOPAK

REŽIE: BORIS NIKITIN

Mladinsko Slovensko Gledališče, Ljubljana, Slovinsko

Přehnané reakce, parodie, provokace a podvratné hraní s hranicemi mezi skutečným a falešným se v soutěži o politickou pozornost staly stálou součástí dnešního populismu. To, co dříve bylo všem zřejmé, dnes neplatí. Jako bychom náš dosavadní jazyk svěřili do rukou bláznivých dadaistů – až se musíme ptát, kdo a co určuje a ovlivňuje naši realitu. Postfaktičnost, bláznivé gagy a hodně špatná groteska jako křivé zrcadlo naší současnosti.