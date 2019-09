Palm Off Fest 2019 - POZOROVATELÉ

REŽIE: KRISTÓF KELEMEN

Trafó, Budapešť, Maďarsko

Kristóf Kelemen

Maďarsko šedesátých let, tajná policie a prostředí svobodomyslných začínajících filmařů. Každý má co ukrývat. Aby byl informátor tajné policie ve své práci úspěšný, musí si udržet důvěryhodnost v různých rolích. Neměl by vyvolat podezření v soukromém životě, musí získat důvěru sledovaného subjektu a ukázat naprostou loajalitu vůči svému nařízenému.