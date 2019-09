Palm Off Fest 2019 - FAUST

REŽIE: JAN KLATA

Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká republika

Johann Wolfgang Goethe

Jeden z nejvýraznějších současných evropských režisérů a čerstvý držitel Evropské divadelní ceny Jan Klata a jedno z nejdráždivějších a nejzásadnějších děl evropské kultury společně. O tom, co je to zlo, všichni nějakou představu máme – někteří se zlu snaží čelit, jiní zlo cynicky využívají, další jím jsou fascinováni, někteří jej nevědomky následují. Jakou podobu však dnes má dobro? Co přináší Faustův příběh o sebevědomém hledání lidskosti a snaze proniknout do nejhlubší podstaty života a zákonitostí přírody pro naši současnost? Existuje ještě naděje?