Amanda Palmer v Praze

Amanda Palmer představí v rámci koncertní série Femme Fatale své třetí sólové album s názvem There Will Be No Intermission. Zpěvačka, aktivistka a členka někdejšího kultovního dua The Dresden Dolls, která se proslavila také se svými sólovými alby Who killed Amanda Palmer? a Theatre is Evil, vystoupí s novou show v Divadle Hybernia 26. září.