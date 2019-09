Disney On Ice v Praze

Vstupte do fantastického světa Disney On Ice – Ledové království, který předčí všechny vaše představy! Dojemný, Oscarem oceněný příběh, jenž si podmanil nejen dětské publikum po celém světě, nyní konečně budete moci zažít také v Praze. Disney On Ice tak zavítá poprvé do pražské O2areny, a to hned se svojí mimořádnou originální show Ledové království, při které zažijete tento pohádkový příběh jako nikdy předtím.

Programem provázejí Myšák Mickey a Myška Minnie. Jako hosté vystoupí i další známí hrdinové Disney, jako třeba Lví král, dále postavičky z Příběhu hraček a Hledá se Dory od studia Disney·Pixar nebo okouzlující Disney princezny.

Disney On Ice – Ledové království je dokonalá show, na kterou jen tak nezapomenete!