Autorská výstava fotografií autorky Zary Wildmoons v Praze.

Vernisáž: 5/9 2019 od 18:00

music: Cermaque



Dernisáž: 2/10 2019 od 18:00

music: maly Houpaci kone - Jirka Imlauf



"Pokaždé, když se fotografuji, my // HEARTBLEED__ */ this the bug */ memcpy(bp, pl, payload);



#jsembod(y)zranitelnosti"