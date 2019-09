Vydání knihy Egon: Děsná psina

Byl by pes opravdu největším přítelem člověka, kdyby uměl mluvit? Co bychom se o sobě dozvěděli? A co je to za spolek tihle pejskaři? Příběh jednoho psího seniora, jeho nesnesitelné paničky a shovívavého páníčka.

Kniha vychází v nakladatelství TITANIC v grafické úpravě Martina Hůly ze studia Carton Clan, který provedl sazbu, jak také jinak, písmem Baskerville. Brožura formátu 15 × 20 cm má 304 stran a obsahuje množství černobílých fotografií. Stojí 297 Kč.