Fotografická výstava Imaginární občan a F!day

Výstava členů Photogenia Agency při brněnské fotoškole Photogenia. Dále vystavují Libuše Jarcovjáková a Miro Švolík. Výstava je součástí F!Day.

Vernisáž výstavy Imaginary citizen (Imaginární občan) proběhne v Divadle X10 v sobotu 21. září 2019 od 18,00 hodin. V následujících dnech až do 30. září bude výstava přístupná jen ve dnech představení divadla (www.divadlox10.cz), a to vždy od 18,30 do 19,15 hodin. Vstup na vernisáž i výstavu je volný.