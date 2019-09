V týdnu od 23. do 27. 9.2019 vás opět zveme na Babí léto v pohybu.

Bohatý a pestrý program, který vznikl také díky finanční podpoře MČ Prahy 6, je určen vám všem, co jste s vyšším věkem nerezignovali na přirozený pohyb a zajímají vás užitečné informace týkající se vašeho zdraví.

Na praktických přednáškách a cvičeních se dozvíte nejen to, co dělat, když slábne sluch, nebo že zrak je možné trénovat, ale i jaká pravidelná cvičení jsou vhodná, aby záda nebolela. To však není vše, čeká vás také setkání s odborníky z řad Ústřední vojenské nemocnice, oblíbená módní přehlídka a v neposlední řadě vycházka s průvodkyní.