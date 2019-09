Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Průběh představení tak připomíná chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu, a zároveň, když se vše daří, máte pocit, že se dotýkáte hvězd. Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance. To vše se rodí až na jevišti přímo ve světlech právě vznikajícího představení.

Herci a publikum se najednou v roli scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie, do společného tvoření hry. "Milostný trojúhelník" tématicky čerpá ze života samotného, ale i různých snových a intuitivních zážitků, noří se do nekonečného a neuchopitelného světa fantazie. To, co ve všech jimi vytvořených hrách převládá, je humor, smysl pro detail, střih a karikaturu běžných postupů a životních situací. Příběhy, které se takto vynoří z přítomnosti a atmosféry daného okamžiku, ožijí jen pro tento jediný večer a už se nikdy nezopakují. Proběhne drama, několik srdceryvných scén, komických paradoxů, absurdních až snových výjevů a nakonec vás překvapí, že na jevišti byli jen herci, světla a pár rekvizit.

