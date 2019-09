Debata na téma: Co je svoboda?

Jak lze nahlížet na události kolem sametové revoluce, třicet let staré? Co prožívali přímí účastníci, jak zpracovali první vlnu nabyté svobody budovatelé nových věcí, co ví o tehdejších poměrech dnešní mládež? O tom všem přijdou debatovat tři hosté.

Miloslav Běťák věnoval po revoluci životní energii obnově Diakonie Českobratrské církve evangelické, stál deset let v čele prvního a jediného kamenného hospice Diakonie ve Valašském Meziříčí. Michal Vogl studoval v revolučním roce elektrotechniku. Listopadové události a jeho aktivismus měly vliv na to, že vystudoval ještě teologii a je evangelickým farářem. Kromě náboženství učil na základní škole i výpočetní techniku a vydává regionální časopis. Kristýna Drápalová nebyla v roce 1989 ještě na světě. Dnes je studentkou a aktivistkou. Moderuje Adam Šůra, šéfredaktor čtvrtletníku Paměť a dějiny. Pořádá Knihovna Václava Havla a Českobratrská církev evangelická.