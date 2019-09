Simply Red v Praze

Simply Red, jedna z nejúspěšnějších britských kapel, oznamuje evropské turné pro rok 2020, v jehož rámci nabídne fanouškům kromě skladeb z novinky i hity ze své dlouholeté a úspěšné kariéry, jako jsou „Stars“, „Holding Back The Years“, „Fairground“ nebo „Money’s Too Tight To Mention“. Nové album „Blue Eyed Soul“ vychází 8. listopadu 2019.

Album „Blue Eyed Soul“ bylo natočeno živě v londýnských British Grove Studios. Všech deset skladeb, včetně nového senzačního singlu „Thinking Of You“, složil Mick Hucknall a produkoval dlouholetý spolupracovník Andy Wright. Hudební složka pak čerpá z klasického funku a blues takových velikánů, jakými byli Wilson Pickett, Dyke and the Blazers, James Brown nebo Tower of Power a jejich třaskavá dechová sekce.