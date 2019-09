Abychom se nezbláznili – Mladí mezi Palachem a Chartou

Svědectví studentů z let 1968–1977, tedy časů „mezi Palachem a Chartou“, vytvořené jako koláž literárních forem a způsobů vyprávění, kdy každý z autorů vystupuje se svou verzí událostí tak, jak mu to dovolí paměť a mnohdy i svědomí. Jde o pozoruhodnou mozaiku tehdejších událostí – malých, obyčejných lidských, jež se děly mnohdy za dohledu nejrůznějších kádrováků – a současně je i sondou do vnitřního života mladých lidí v období doznívajícího étosu šedesátých let a počínající normalizace.