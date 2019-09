Palaye Royale v Praze

Payale Royale, kteří jsou na scéně přes deset let – jsou sehraní, cílevědomí a útočí v plné síle, se k nám po letošním beznadějně vyprodaném koncertě ve Futuru příští rok opět vrací. V únoru nám chlapci ukázali přesně to, za co je všichni tolik milujeme. Šťavnaté tempo špinavého rock’n’rollu a k tomu jedinečný a dokonalý vzhled, jako kdyby si Remington Leith, Sebastian Danzig a Emerson Barrett zrovna odskočili z mola mírně trhlé avšak vysoce elegantní módní přehlídky. Jejich rozmanitý šatník by jim mohla závidět kdejaká fanynka.

Téměř každá jejich písnička v sobě skrývá hitový potenciál a to se samozřejmě odráží v davu fanoušků, kteří jsou při každém jejich vystoupení nepřetržitě ve varu.