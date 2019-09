Ulrich Ellison and Tribe

Ulrich Ellison není typický bluesman. Rakouský rodák s klasickým hudebním vzděláním (obor klavír) z rodného Grazu přesídlil nejprve do Vídně, a teprve zde se začal věnovat hře na kytaru. Ve Vídni nastal Ellisonův další životní mezník, kterým bylo získání stipendia na hudební škole v texaském Austinu v oboru jazzové kytary. Své první album Tales From The Kingdom Electric vydal roku 2007.

Nahrávka obsahuje pouze instrumentální kompozice v jazz-rockovém (fusion) stylu. Na tomto albu posluchač nezaslechne ani náznak stylu, kterým se Ellisonova tvorba vyznačuje dnes. Podobné to je i s druhým albem Lose Yourself (2012). O něm se píše jako o „setkání kapel Porcupine Tree a Pink Floyd, které jdou společně na koncert Jeffa Becka“. V roce 2015 vychází Ellisonova první bluesově orientovaná kolekce nahrávek vydaná pod názvem Dreamchaser. Toto album reflektuje hudebníkův zájem o indiánskou kulturu a filozofii, které jsou mu zároveň inspirací k pojmenování své doprovodné kapely Tribe (kmen). V tomto „kmeni“ společně s Ellisonem vystupuje manželka a baskytaristka Sabine Ellison, bubeník Joel Duhon, v občasné alternaci s Jasonem McKenziem, a také všichni jejich fanoušci. Výběr těch „nejtvrdších“ Ellisonových nahrávek vydala prestižní firma Grooveyard Records, která Ellisonovu tvorbu charakterizuje jako "tvrdý kytarový rock se soulovým zabarvením stojícím na bluesových základech – něco pro fanoušky kytaristů typu Joe Bonamassy, Erica Claptona, Warrena Haynese, Robina Trowera nebo Davida Gilmoura. Zatím poslední album s názvem Live At Antone's vyšlo v loňském roce a obsahuje záznam koncertu pořízený v prosinci 2017. Ellison na něm dokazuje, že je oprávněným držitelem hudebních ocenění (mimo jiné časopisu Down Beat) nejen jako kytarista, ale i jako koncertní umělec.