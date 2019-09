Five Finger Death Punch v Praze

FIVE FINGER DEATH PUNCH OZNAMUJÍ SVÉ DOPOSUD NEJVĚTŠÍ KONCERTNÍ TURNÉ, S KTERÝM V ROCE 2020 NAVŠTÍVÍ 14 EVROPSKÝCH STÁTŮ.

FIVE FINGER DEATH PUNCH, kapela, která za posledních několik let bodovala s 24 singly v TOP 10 a rozhodně nezpomaluje - rok 2018 byl pro ni dalším masivním rokem, protože se stala nejhranější kapelou v amerických rockových rádiích, vystoupí v Praze!

Skupina, kterou Billboard popsal jako „revitalizovanou kapelu s novým zaměřením“, vydala své sedmé studiové album A JUSTICE FOR NONE, které opět obsadilo přední příčky nejrůznějších světových hitparád a zní přesně tak, jak by mělo moderní metalové album znít. Five Finger Death Punch dokonale kombinují metal a melodie a dá se předpokládat, že jejich osmý počin nepochybně udrží nastavenou laťku zatraceně vysoko. Jeho vydání je naplánováno na zimu 2020.