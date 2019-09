Cirkusácká pohádka - Divadlo v Rytířské

Pohádka plná humoru a písniček z bláznivého cirkusového prostředí. Pojďte s námi zjistit, že vše co se na první pohled leskne a třpytí, může být ve skutečnosti úplně jinačí. Za oponou Cirkusu Francesco totiž panují podivné poměry. Tvrdou rukou tu vládne principál Francesco a jeho žena Dulcinela. Proč utekli lvi? Proč se hadí žena urazila? Proč už tady neskáčou opice? To vše společně s dětmi zjistí a možná i napraví cestovatelka Betty, která si čirou náhodou koupí lístek právě do tohoto cirkusu.



Představení je ideální pro děti od 4 do 9 let a jejich rodiče a prarodiče :)



Autor: J.Vlčková, P.Jurková

Hudba: L.Winterová

Hrají: Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková, Lukáš Jurek



Délka představení: 55 min. bez přestávky



Vstupenky je možno zarezervovat či koupit na pokladně divadla, na webu anebo rezervovat telefonicky na 725 830 655.