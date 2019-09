Bob a Bobek na cestách - Divadlo v Rytířské

Divadelní představení je ideální pro děti od 3 do 9 let.



BOB a BOBEK, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna se vydávají na cestu kolem světa. Kam je jejich létající klobouk zanese? Nechte se překvapit. Jisté však je, že to bude putování dobrodružné… Jaké příhody je asi čekají na Divokém Západě, za polárním kruhem či na Měsíci…?



Známé večerníčkové postavičky ožijí ve veselém představení plném písniček na motivy knih Pavla Šruta a procestují ve svém létajícím klobouku celý svět.



Autor: P.Šrut, D.Daškov, L.Winterová

Režie: Petr Mikeska

Hrají: Martina Venigerová, Veronika Bajerová, Petr Mikeska/Václav Šanda



Délka představení: 60 min. bez přestávky



Pro děti připraveny podsedáky.



Vstupenky je možno zarezervovat či koupit na pokladně divadla, na webu anebo rezervovat telefonicky na 725 830 655.