Alenka a její říše divů - Divadlo v Rytířské

Pohádka o tom, co všechno je možné prožít v říši dětské fantazie v režii Petra Mikesky. Ideální pro děti od 4 do 9 let.



Malá Alenka musí kvůli rýmě zůstat v posteli. Ale moc jí to nevadí, protože si ráda čte, hlavně svou nejoblíbenější knížku „Alenka v říši divů“. A protože ještě raději maluje, kreslí si nejrůznější obrázky své fantazie, které – světe div se! – začnou ožívat.



Vydejte se s Alenkou zachránit svět fantazie v pohádce na motivy knihy Lewise Carolla a prožijte tak roztodivné příběhy, ve kterých se setkáte s těmi nejneuvěřitelnějšími postavičkami.



Hrají: Martina Venigerová, Veronika Bajerová, Petr Mikeska.



Začátek v 10 hodin. Rezervace vstupenek na 725 830 655 nebo na webu.