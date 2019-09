Rákosníček a hvězdy - Divadlo v Rytířské

Známé večerníčkové postavičky ožívají ve veselém představení na motivy knihy Jaromíra Kincla.



Divadelní představení je ideální pro děti od 3 do 9 let.



Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy, vydává se veselý, neposedný skřítek Rákosníček na své nebeské dobrodružství.



Jak to dopadne, když si Rákosníček chce vysloužit u vesmírného hvězdáře hvězdu a místo toho spadne dolů na Zem s hvězdičkou Leničkou i Malým vozem? Zmatek na obloze může zachránit jen všemocný vesmírný pastýř.



Délka představení: 60 min. bez přestávky

Autor: J.Kincl, D.Dašková, L.Winterová

Režie: Petr Mikeska

Hrají: Martina Venigerová, Veronika Bajerová, Petr Mikeska

Vstupenky můžete rezervovat nebo zakoupit na webu, osobně na pokladně nebo rezervovat na tel. 725 830 655.