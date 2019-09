Námořnická pohádka - Divadlo v Rytířské

Pohádka je ideální pro děti od 4 do 9 let.



Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým snem na ostrov Hukakulu, kde se zamiluje do mořské panny.



Ale řada nešťastných shod okolností mu při bouři přihraje do cesty piráta Kudličku – uličníka, lháře a nevychovance, kterému ale zachrání život.



Podaří se ho kapitánovi spolu s dětmi naučit nejen slušnému chování, ale také všemu, co by pravý námořník měl umět a znát? Přijďte se přesvědčit.



Režie: Linda Winterová, hrají: Lukáš Jurek, Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková.



Rezervace vstupenek na 725 830 655 nebo na webu.