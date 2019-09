Výzva Let's #BEActive

Během tří let rozhýbat 60 000 neaktivních dospělých Evropanů - to je podstatou šestitýdenní výzvy, do níž se i letos zapojila Česká republika. Zájemcům se od poloviny září otevírají dveře fitness center po celé ČR, mohou vyzkoušet nejrůznější druhy cvičení a zjistit, co je bude bavit. To vše pod dohledem špičkových instruktorů, kteří je budou motivovat k pohybu.

Vést lidi k tomu, aby se chtěli více hýbat a žít zdravěji, to je motto Evropského týdne sportu, na který navazuje projekt Let's #BEACTIVE. Evropský týden sportu se u nás koná již po čtvrté a na zájemce čeká od 23. do 30. září spousta zajímavých sportovních akcí po celé republice. Loni se tak odborníkům podařilo v Evropě rozhýbat 12 milionů lidí a letos pořadatelé očekávají ještě větší zájem, stejně jako u projektu Let's #BEACTIVE, jehož popularita stále stoupá.

“V České republice se zapojují téměř všechna velká fitness centra z Prahy, Brna, Ostravy, Českých Budějovic, Příbrami a mnohých dalších míst. Program šesti týdnů je v jejich režii, mohou tak zájemcům nabídnout to nejlepší z aktivit svých fitness center pod dohledem zkušených instruktorů a trenérů - nejrůznější skupinové lekce, lekce v posilovně, workshopy, výživové poradenství a další akce. Pro účastníky mohou také vytvořit speciální lekci, nebo pro ně zorganizovat společné běhání nebo vycházku, což je skvělý způsob, jak dát dohromady všechny účastníky, kteří se tak mohou podělit o své zkušenosti a navzájem se povzbudit,” říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness, která u nás projekt zaštiťuje, a která v září pořádá další osvětovou sportovní akci - celodenní konferenci Pohyb na předpis (27. 9. v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře v Praze). Dozvíte se zde spoustu novinek a zajímavostí ze světa fitness i zdravého životního stylu a mezi řečníky bude také řada známých osobností.