420People zve na tanečně-hudební extázi

Představení souboru současného tance s názvem 420PEOPLE patří již 10 let k tomu nejlepšímu, co česká divadelní scéna nabízí. Václav Kuneš, jeden ze zakladatelů souboru, známý například z TV pořadu StarDance, říká: „Naše představení jsou taneční a hudební extází – oslavou dokonalosti těla a pohybu.“

Panthera odhalí tajemství vzniku lidstva

Tvůrci se inspirovali bestsellerem Sapiens, který pojednává o úchvatném příběhu lidstva. Skvělé taneční výkony a hudba Jana Šikla složená tanečníkům přímo „pod nohy“!

Září: 10. a 11. 9. – premiéra – místo konání La Fabrika, zač. 19.30

– – místo konání La Fabrika, zač. 19.30 30. 9. – místo konání La Fabrika, zač. 19.30

– místo konání La Fabrika, zač. 19.30 Říjen: 21. a 22. 10. –místo konání La Fabrika, zač. 19.30

–místo konání La Fabrika, zač. 19.30 Listopad: 18. a 19. 11. –místo konání La Fabrika, zač. 19.30

The Watcher aneb živly na jevišti

Soubor 420PEOPLE se spojil s rockovou kapelou Please The Trees. Vznikl tak živelný proud tance a hudby, který je o nevyužitých možnostech našeho těla a jeho schopnostech.

Září: 23. 9. – místo konání La Fabrika, zač. 19.30

– místo konání La Fabrika, zač. 19.30 Říjen: 28. a 29. 10. –místo konání La Fabrika, zač. 19.30

–místo konání La Fabrika, zač. 19.30 Prosinec: 8. 12. –místo konání La Fabrika, zač. 19.30

Královna víl a bezbřehá síla lásky

Inscenace, kterou režíruje Václav Kuneš, je plná intimity a úžasných tanečních výkonů s živou hudbou od kapely Zabelov Group. Je o lásce a vzdálenostech, které jsou relativní.

Září: 22. 9. – místo konání NoD, zač. 19.30

– místo konání NoD, zač. 19.30 Říjen: 20. 10. – místo konání NoD, zač. 19.30

– místo konání NoD, zač. 19.30 Listopad: 24. 11. – místo konání NoD, zač. 19.30

Přijďte si zatančit s Václavem Kunešem, hvězdou Star Dance i 420PEOPLE!

S inscenací THE WATCHER přišel i nápad uspořádat několik na sebe navazujících workshopů s choreografem Václavem Kunešem a zpěvákem kapely Please The Trees, Václavem Havelkou.

„S kapelou za zády se fyzické hranice a kreativita posouvají! Tak přijďte a poznejte zase o kousek víc sami sebe. Zaměříme se na propojení těla a mysli a může přijít opravdu kdokoli, kdo se nebojí překročit sám sebe…“ představuje choreograf a umělecký ředitel Václav Kuneš projekt workshopů, které vycházejí z pohybového materiálu vytvořeného k inscenaci THE WATCHER.

Workshopy jsou určeny pro všechny zájemce, pro tanečníky i netanečníky a konají se v divadle LA FABRIKA, Komunardů 30, Praha 7; jedna lekce stojí 500 Kč.