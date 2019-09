Whitemotiv / The White Room

Ve výstavě nazvané Whitemotiv Filip Černý reaguje na předchozí vybílení již beztak bílého prostoru galerie The White Room, do níž umisťuje sérii obrazů, v nichž pokračuje v tematizaci zastavení času a příběhu, ve kterém bílá dostává větší prostor... nehledě na to, zda se jedná o bílé bavlněné kalhotky nebo bílou vránu...



Vystavující: Filip Černý

Kurátor: Lucie Nováčková