Kašpárkohraní - Praha

Prodlužte si prázdniny s festivalem Kašpárkohraní ve společnosti Tomáše Kluse, Rybiček 48 nebo Michala Hrůzy. Festival se koná za každého počasí a vstup je zdarma. 8. září od 11 do 19 hodin v předpolí Obory Hvězda na Vypichu se návštěvníci můžou těšit na zpěváky Tomáše Kluse, Michala Hrůzu, kapelu Rybičky 48 a projekt Mateřská.com Lenky Jankovské a Báry Vaculíkové. Chybět nebude divadelní scéna pod vedením Adama Halaše s loutkovou pohádkou v podání Divadla Continuo, klaunskou groteskou od Squadra Sua či pohádkovým kukadlem Pohadlo. Bionaut a Malé oči návštěvníky seznámí s animovanými hrdiny Mlsných medvědích příběhů nebo dobrodružství Rosy & Dary.

Program doplní klasické loutkové Sváťovo dividlo. Bublinářský mág Václav Strasser předvede své unikátní vystoupení s kouřovými, obřími či duhovými mýdlovými bublinami. Na Kašpárkohraní se bude možné zapojit také do tvůrčího programu s výtvarnými nebo korálkovými dílnami, děti si budou moci vyzkoušet třeba tvorbu diářů pod vedením The Dandelions. Festival Kašpárkohraní každoročně spolupracuje s charitativními a neziskovými organizacemi, letos se spojil s organizací Zdravotní klaun, která již osmnáct let pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Program doplní sportovní a tvůrčí dílny, děti si tak budou moci vyzkoušet fotbal, tanec, rugby, in-line bruslení, judo, jógu, africké bubnování a další sporty a aktivity. Sportovní zóna dále nabídne softbal, vietnamský badminton nebo horolezectví.