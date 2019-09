Oslavy Pivovaru Bubeneč - Praha

Koncem září to bude rok. Rok, co jsme do toho šlápli naplno a z létajícího pivovaru se stali plnohodnotným pivovarem. Máme za sebou plno práce, dřiny, a falešnou skromnost stranou - i úspěchů.

Ale zhodnocení necháme na nejpovolanějších - tedy na vás, našich pivních přátelích. Pojďme se sejít, popít, popovídat si a poznat se osobně a jasně, že nějaký to pivo zdarma taky pustíme! :)

14:00

degustace piva

14:00

občerstvení

14:00

harmonikář Josef Baštýř

14:00

nějaký ten soudek piva zdarma taky pustíme :)

15:00

Prohlídka pivovaru se sládkem Michalem

16:00

Prohlídka pivovaru se sládkem Michalem

17:00

Prohlídka pivovaru se sládkem Michalem