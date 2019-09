Koncové světlo

Podle mnoha filozofií a náboženských směrů není smrt konečnou stanicí. Spíše jakýmsi přechodem. Koneckonců i Nick Cave zpívá „death is not the end“. Zajímavou inspiraci na toto téma představují práce některých současných myslitelů tzv. spekulativního realismu, kteří se dívají na celý Vesmír jako na zvláštní entitu, jejíž jednotlivé procesy (včetně pozemského organického života) jsou jen částečkou složitého a podmanivě krásného celku.

Světové premiéry 27. a 28. února 2020