Objevte Černobyl

Výstava v Praze poskytne nahlédnutí do celého tématu Černobylu – od vyslechnutí příběhů až po zhlédnutí všech důležitých artefaktů přímo ze vyloučené zóny v Černobylu.

Skrze vyprávění si budete moci znovu prožít, jaká byla sovětská éra, co se stalo v jaderné elektrárně v Černobylu, jak úředníci informovali o katastrofě, co přišla později, jak vypadala evakuace a co můžete dnes vidět v černobylské vyloučené zóně.

Profesionální personál, doprovázený lidmi, kteří skutečně žili v Pripjati a pamatují si časy, kdy došlo k černobylské nehodě, sdělí všechny příběhy, zodpoví otázky a provede všemi důležitými místy, která jsou součástí černobylské historie.



Objevte Černobylskou výstavu, která se skládá ze 12 částí, ve kterých zažijete: