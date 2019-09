Vinobraní na Náplavce

Již tradiční pochod burčákovou náplavkou. Oslavte babí léto u orosené sklenky dobrého vína. Unikátní vinařský zážitek, který si nesmíte nechat utéct. Parádní burčák z hroznů našich vinohradníků.

Prezentujeme malé rodinné vinaře nejen z jižní Moravy, ale i z oblastí starého a nového světa, jejichž produkci běžně neochutnáte. Co vinař a co láhev to originál, klademe důraz na minimální produkci výroby, kde vinař uzavírá do lahve nejen víno, ale i své srdce.

K degustaci hraje příjemná živá hudba a zážitek dotváří moderní gastronomie, můžete si tak párovat vybraná vína dle svých chutí a pocitů.

V průběhu každého festivalu můžete hlasovat o nejchutnější víno, či se zúčastnit přímo na pódiu některé zábavné formy degustace.

Skleněná vstupenka za 100,- s limitovanou edicí pro nejrychlejší.