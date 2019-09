Jaké je to hrát v kapele? Music workshop pro děti 7-10 let

Jaké je to hrát v kapele? Proč každá kapela potřebuje basáka a jakou roli má bubeník?

Během programu se děti seznámí a přijdou do styku s řadou hudebních nástrojů, pochopí význam a úlohu jednotlivých hudebních nástrojů v kapele, zkusí si, jaké je to v kapele hrát – držet rytmus, poslouchat spoluhráče, spolupracovat, dostanou řadu podnětů, které mohou vyvolat jejich širší zájem o hudební prostředí. doporučený věk 7-10 let, délka 120 min, kapacita 16 dětí, cena kurzu 190 Kč/dítě, program probíhá bez doprovodu rodičů, místo realizace hudebniny a hudební sál Music City.