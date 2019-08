Jan Šibík 1989

V roce 1989 se změnil svět, změnilo se tehdejší Československo a změnily se také životy mnohých z nás. Do osudových okamžiků dějin nás po třiceti letech zavede Jan Šibík v knize svých fotografií i na výstavě, která na vydání knihy navazuje. Vrátíme se do neobyčejně silných a podmanivých okamžiků, jak se odehrály v Praze, ale také v Berlíně nebo v Bukurešti. Zároveň Jan Šibík mapuje události, které k Sametové revoluci v Československu vedly - a je to zvláštní a nejspíš i příznačné, ale tyto fotografie nejsou jen vzpomínkou. Naopak, nutí nás přemýšlet o všem, co se dnes odehrává. Ve světě, v České republice i v našem vlastním životě…

VÝSTAVU TVOŘÍ ČTYŘI SOUBORY

▪️ Demonstrace v Československu 1988-1989

▪️ Pád Berlínské zdi

▪️ Revoluce v Československu

▪️ Revoluce v Rumunsku