Literární kavárna – Martina Fialková a Božena Steinerová „Klavír je můj život“

Božena Steinerová, vynikající pianistka, absolventka pražské HAMU i umělecké aspirantury na Čajkovského konzervatoři v Moskvě, koncertovala a nahrávala s nejznámějšími orchestry a dirigenty. V roce 1985 emigrovala do Německa. Rok si vyzkoušela i život v Izraeli, ale v 90. letech se rozhodla k návratu do Prahy. Charismatická umělkyně se narodila do rodiny, která jen zázrakem přežila holokaust, a jejíž život poznamenala nejedna trpká zkušenost, ale nikdy se nevzdala toho nejcennějšího - chuti vždy znovu začít.