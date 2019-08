James Blunt v Praze

James Blunt se vrátí do Prahy s novým albem.

Zpěvák James Blunt se vrátí do Prahy. Autor hitů jako You're Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen vystoupí 6. března 2020 v pražské Tipsport Areně v rámci turné k novému albu Once Upon A Mind, kterým se vrací zpět k ryzímu písničkářství. Hudebník, jenž svými hity nejprve ovládnul Evropu, a pak se stal v USA prvním britským umělcem v čele hitparády od dob Candle in the Wind Eltona Johna, má zajímavý příběh. Absolvoval vojenskou akademii a sloužil i ve válečném Kosovu. Po odchodu z armády natočil debutové album Back to Bedlam, které patří v domovské Velké Británii k nejlépe prodávaným nahrávkám vůbec. Od té doby si fanoušci na celém světě koupili přes 23 milionů jeho desek.

Lístky na pražský koncert budou k dostání od 6. září.