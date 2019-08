Výsadba dlouhověkých ovocných stromů

Aby se ovocné stromy dožili třeba i několika set let, potřebujeme vědět alespoň základní informace o jejich potřebách. Nesmírně důležitá je pak péče v prvních pěti letech, která má potenciál vytvořit ze stromů poměrně samostatné jednotlivce, kteří potřebují jen minimální péči. Extenzivně zakládané sady či aleje sázíme zpravidla také pro další generace a je nám zřejmé, že nejde pouze o jejich úrodu, ale i ekologickou či krajinotvornou hodnotu. Jak to udělat, co nejlépe, se dozvíte na přednášce s diskuzí. Přihlášení nutné.