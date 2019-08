Flashmob pro AKCI CIHLA

Dne 19. září od 16 hodin proběhne na rohu ulic na Příkopě a Havířská slavnostní zakončení celostátní benefiční sbírky AKCE CIHLA. Jelikož jsme jubilejní 20. ročník zahájili společně se západoafrickou taneční skupinou TiDiTaDe tancem na ulici, slavnostně ho i tancem na stejném místě zakončíme. Ulici s námi roztančí i dlouholetá patronka sbírky Simona Stašová, herci Divadla Radka Brzobohatého a možná i další známé osobnosti. Přidejte se i vy a tančete s námi za zbouraní bariér, zdí a izolace lidí s mentálním postižením. Vždyť přece při tanci se dobře bourají bariéry mezi lidmi, ve víru tance se nehledí na to, kdo má jaký handicap. Veškeré materiály k trénování a další informace najdete na akcecihla.cz Nejde o to tančit bezchybně, ale o to se pobavit a podpořit tak dobrou věc!