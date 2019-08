Ve Velkém sále Novoměstské radnice vystoupí mladý španělský tenor Xabier Anduaga za doprovodu klavíristy Ahmada Hedara.

Rodák ze španělského San Sebastianu, tenorista Xabier Anduaga (*1995), se zpěvu věnuje od útlého dětství, nejprve jako člen dětských a později chrámových sborů. V roce 2016 uskutečnil svůj mezinárodní debut: v rámci Accademia Rossiniana pod taktovkou Alberta Zeddy vystoupil jako Cavalier Belfiore v Cestě do Remeše. V následujících letech debutoval v Bilbau (Ramiro v Popelce), na Rossiniho festivale v Pesaru (Adraste v Obléhání Korintu), pařížském Théâtre des Champs-Elysées (Arturo v Lucii di Lammermoor), v Anconě a v petrohradském Michajlovském divadle (Almaviva v Lazebníku sevillském), v Teatro Colón v Buenos Aires (Lindoro v Italce v Alžíru), ve vídeňském Musikvereinu (Cavalier Belfiore v Cestě do Remeše), na Donizettiho festivale v Bergamu (Leicester v Il Castello di Kenilworth) ad. Pěvcovy plány zahrnují Rossiniho Almavivu v Opéra National de Paris a v Dallas Opera, Artura (Lucia di Lammermoor) v Palau de les Arts in Valencia, Ramira v Popelce v Hamburské státní opeře ad.

V srpnu 2019 se Xabier zúčastní prestižní soutěže Plácida Dominga Operalia, která se tentokrát koná v Praze. O několik týdnů později jej uslyšíme v sále Novoměstské radnice ve slavných áriích bel canta za doprovodu vynikajícího klavíristy Ahmada Hedara.