Jan Samec / Nejen malba

Výstava karlovarského malíře Jana Samce představuje výběr děl z posledních přibližně pěti let. Autor však nevystavuje jen závěsné obrazy v tradičním pojetí, ale má tendenci do své malby vtáhnout diváka, proto instaluje i nenapnutá plátna do prostoru a na zem galerie. Specifickou intervencí do prostředí galerie chce zdůraznit, že malbu nepojímá jako pouhou barevnou výplň daných formátů, ale vnímá ji jako otevřený, často nedokončený proces.

Otevírací doba:

Galerie ve věži / úterý - neděle 10 - 18 hod, pondělí zavřeno

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza